İran, ABD’nin deniz ablukasını gerekçe göstererek kısa süre önce açtığı Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı. Tahran yönetimi, abluka sürdükçe geçişlere izin verilmeyeceğini duyurdu.

İran, küresel enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapatma kararı aldı. Tahran yönetimi, ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdürmesini gerekçe gösterdi.

İranlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin daha önce varıldığı belirtilen boğazın açık tutulmasına yönelik mutabakatı ihlal ettiği öne sürüldü. Açıklamada, “ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka devam ettiği sürece boğazdan geçişi engellemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Kararın ardından bölgede tansiyon yeniden yükselirken, Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol ve doğalgaz sevkiyatlarının etkilenebileceği değerlendiriliyor.