İlk turu 18 Mayıs’ta yapılan seçimde, 13 aday arasından en çok oyu alan iki isim ikinci tura kalmıştı: İktidardaki Sivil Koalisyon’un adayı ve mevcut Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ile muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi'nin adayı, tarihçi Karol Nawrocki.

Seçimin, 18 Mayıs'ta yapılan ve 13 adayın yarıştığı ilk turunda en çok oy alan sivil koalisyon grubunun adayı Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ve muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisinin adayı tarihçi Karol Nawrocki ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu, Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile muhalefet arasında, özellikle Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, yargı reformları, kürtaj yasaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konularda yaşanan çekişmelerin gölgesinde yapılıyor.

Oylama işleminin sonra ermesinden bir süre sonra sandık çıkış anketlerinin açıklanması bekleniyor.

Seçimin nihai sonuçların ise yarın belli olacağı tahmin ediliyor.

Seçimde liberal ve muhafazakar görüşler yarışıyor

Son kamuoyu yoklamaları, AB yanlısı olarak bilinen Trzaskowski ile muhafazakar görüşe sahip Nawrocki arasında kıyasıya bir yarışın sürdüğünü ortaya koyuyor.

Seçimin "bıçak sırtı" geçeceğini gösteren anketlere göre kazanan, çok az oy farkıyla belirlenecek.

Bu seçim, adayların siyasi duruşlarından dolayı bazı analistler tarafından "medeniyetler çatışması" olarak adlandırılıyor.

Seçim sonuçlarının, ülkenin AB'deki konumu açısından da kritik önem taşıdığı belirtiliyor.

Polonya'nın bu seçim sonucuyla, AB içindeki koltuğunu sağlamlaştıracağı ya da daha zorlu süreçlere geri döneceği yorumları yapılıyor.

Muhabir: Muhammet İkbal Arslan