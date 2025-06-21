İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı kapsamlı açıklamada, Türkiye'nin iç ve dış tehditlere karşı gerçek anlamda güçlü bir ülke olması gerektiğini vurguladı.

Paylaşımında, “Çevremiz ateş çemberine dönmüşken tüm cephelerimizi tahkim etmeliyiz” ifadelerini kullanan İmamoğlu, güçlü bir devletin ancak liyakatli kurumlar, adil bir sistem ve vatandaşını güçlendiren politikalarlamümkün olacağını belirtti.

“Partizanlık, iktidarları içeriden çürütür”

İmamoğlu, mevcut iktidarı hedef alarak, “Partizanlık, kayırmacılık, günü kurtarma, liyakatsizlik gibi kavramlar ülkeleri içeriden kemirir. Bu iktidarlar dışarıdan güçlü görünür ama içi boştur” dedi. Türkiye’nin temel kurumlarının, özellikle eğitim, adalet, ekonomi ve akademi alanlarının, liyakat esasına göre yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

“İç cephenin gücü, bireylerin gücüdür”

Toplumsal dayanışma ve birliğin önemine değinen İmamoğlu, “Güçlendirmemiz gereken cephe tüm toplumdur, her bir bireydir” diyerek, insan odaklı bir kalkınma çağrısı yaptı. Türkiye’nin, komşuları ve bölgesi için sahici bir barış unsuru olması gerektiğini belirten İmamoğlu, bugünkü iktidarın bu hedefe ulaşamayacağını söyledi.

“Yenemediği rakipleri hapse atan iktidar barışı sağlayamaz”

İmamoğlu’nun paylaşımında öne çıkan ifadelerden biri ise mevcut iktidarın toplumsal kutuplaşmadan beslendiği ve siyasi rakiplerini cezalandırarak iktidarda kalmaya çalıştığı yönündeki eleştiriler oldu:

“Sandıkta yenemediği rakiplerini hapse atan bugünkü iktidarla bu başarılamaz.”

“Yeni bir başarı hikayesi yazacağız”

Son olarak, her görüşten vatandaşın birleştiği, bireylerin değil kurumların güçlendiği bir Türkiye vizyonu çizdi:

“Bu akılla bir başarı hikayesi yazılabilir. Herkesin ortak hedeflere odaklandığı, kurumsal yapının güçlendiği bir ülke inşa edeceğiz.”

Çevremiz ateş çemberine dönmüşken tüm cephelerimizi tahkim etmeliyiz.



Bunun için her alanda güçlü bir ülke olmalıyız. Tüm kurumlarıyla vatandaşına güven veren bir devlet, güçlü bir toplum olmalıyız. Gücünü ve olanaklarını kendi iktidarı için değil, ülkede yaşayan her vatandaşın… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 21, 2025