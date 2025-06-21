Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Macron, İran’ın nükleer faaliyetleri hakkında "derin endişe" taşıdığını ifade etti.

Macron, “Tutumum net. İran asla nükleer silaha sahip olmamalı. Niyetlerinin barışçıl olduğuna dair tam güvence sağlamak İran’a düşüyor” dedi. Açıklamasında, nükleer krizin büyümeden çözülmesi gerektiğini vurgulayan Macron, Fransa ve Avrupa’nın İran’la yürüttüğü müzakereleri hızlandıracağını duyurdu.

“Daha büyük tehlikeleri önleyebiliriz”

Macron, Orta Doğu’daki gerilime işaret ederek, “Savaşın sona erdirilmesi ve daha büyük tehlikelerin önlenmesi için bir yol olduğuna inanıyorum” dedi. Fransa’nın diplomatik çözüm için aktif rol oynamaya devam edeceğini ifade etti.

Fransız Tutuklular da Gündemdeydi

Görüşmede, İran’da tutuklu bulunan Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris de gündeme geldi. Macron, bu iki kişinin bir an önce serbest bırakılması talebini ilettiğini kaydetti.