Türkiye genelinde nüfus artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkenin toplam nüfusu 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı. Geçen yıla kıyasla artış gösteren bu rakam, özellikle büyükşehirlerdeki yoğunluğu daha da artırırken, bazı kırsal bölgelerde nüfusun azalmaya devam ettiği dikkat çekti.

İstanbul yine en kalabalık il unvanını korurken, İç Anadolu ve Karadeniz gibi bölgelerde bazı ilçelerin nüfusu sabit ya da düşüşte. Uzmanlar, şehirleşmenin etkisiyle genç nüfusun büyük kentlere göç ettiğini belirtiyor. Nüfus artışı, başta konut, ulaşım ve sağlık hizmetleri olmak üzere pek çok alanda planlamaları da beraberinde getiriyor. Vatandaşlar ise artan nüfusun, günlük yaşamı nasıl etkileyeceği konusunda meraklı.