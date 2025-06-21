19 Haziran 2025 itibarıyla başlayan sermaye azaltımı ve artırımı sürecinde TSPOR rüçhan hakkı referans fiyatının 3,45 TL, ana hisse fiyatının ise 1,5933 TL olarak belirlendiği belirtildi. Ancak, rüçhan hakkı kuponlarında değerlerin kasıtlı olarak düşürülmesi nedeniyle bazı grupların düşük fiyatlardan kupon toplayıp, bu hisseleri yüksek kazançla sattığı ifade edildi.

Kulüp, “Bu manipülatif işlemler sonucunda TSPOR hisseleri değer kaybederken, çok sayıda küçük yatırımcı da mağdur oldu” uyarısında bulundu. Yatırımcıların, rüçhan kuponlarıyla işlem yapmadan önce aracı kurum müşteri temsilcileriyle görüşmeleri gerektiği vurgulandı.

Trabzonspor, fiyat manipülasyonu yaptığı tespit edilen aracı kurum ve gruplar hakkında SPK’ya resmi şikayette bulunacak.