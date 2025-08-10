İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden yargı bağımsızlığına yönelik eleştirilerde bulundu. Hakaret içermeyen bir davada, ceza verilmesine karşı çıkan bir hakimin görevden alınarak başka bir mahkemeye gönderildiğini belirten İmamoğlu, “Vicdanıyla karar veren her hakim cezalandırılıyor. Bu mudur adalet anlayışınız?” dedi.

İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hakkındaki davayı “uydurma dosya” olarak nitelendirerek, karar sürecinde yer alan bir hakimin görev yerinin değiştirildiğini ifade etti. Benzer olayların daha önce de yaşandığını söyleyen İmamoğlu, “Haktan, hukuktan yana duran, vicdanıyla karar veren hakimler adeta ibret olsun diye cezalandırılıyor. Böyle bir ortamda adil yargıdan söz edilemez” ifadelerini kullandı.

“Maskeniz çoktan düştü” diyen İmamoğlu, yargının tarafsızlığına olan güvenin zedelendiğini belirtti. “Artık kimse yargı bağımsızlığı masalını anlatmasın” diyen İmamoğlu, adaletin er ya da geç tecelli edeceğini vurgulayarak, “O gün geldiğinde kimse yaptıklarının hesabını vermekten kaçamayacak” dedi.

İmamoğlu, açıklamasını “Herkes için, her yerde, önce adalet! Önce hürriyet!” sözleriyle tamamladı.