Gazeteci İsmail Saymaz’ın paylaştığı PanoramaTR anket sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 29,5 oy oranıyla birinci parti konumuna yükseldi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ise yüzde 28 ile ikinci sırada yer aldı.

Ankette kararsız seçmenlerin oranı dikkat çekici şekilde yüksek çıktı: Yüzde 20. Bu oran, siyasi tabloda önemli değişikliklerin hâlâ mümkün olduğuna işaret ediyor.

Ankette partilere göre oy dağılımı şöyle:

CHP: %29,5

AK Parti: %28

DEM Parti: %5,8

MHP: %4,1

Zafer Partisi: %3,3

Yeniden Refah Partisi: %2

Anahtar Parti: %1,9

İYİ Parti: %1,8

BBP: %1,4

Diğer partiler: %2,4

Kararsızlar: %20