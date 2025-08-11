Ağız kanseri, dünya genelinde yaygın ve tedaviye direnç gösterebilen bir kanser türü olarak kabul ediliyor. Dr. Demet Erdağ, projede kullanılacak çok işlevli nanosistemle, kanserli hücrelerin floresan ve manyetik görüntüleme yöntemleriyle hassas bir şekilde tespit edilebileceğini belirtti. Proje kapsamında kuantum noktaları ve şeker ligandlarıyla fonksiyonelleştirilmiş manyetik nanopartiküller kullanılacak. Bu nanopartiküller, kanser hücrelerine seçici olarak bağlanarak tedavi sürecine katkı sağlayacak.

Klinik Aşamaya Geçiş İçin Güvenlik ve Etkinlik Testleri Yapılacak

Proje, laboratuvar (in vitro) ve hayvan (in vivo) deneylerinde güvenlik ve etkinlik testlerinden geçtikten sonra klinik aşamaya taşınabilecek. Dr. Erdağ, proje ekibinin disiplinler arası bir yaklaşım ile ilerleyeceğine ve kişiselleştirilmiş kanser tedavilerinin gelişimine önemli katkılar sağlayacaklarına inandıklarını belirtti. Ayrıca, bu çalışmalar, biyofiziksel yöntemlerin de kullanıldığı nanoterapötiklerin geliştirilmesine sağlam bir bilimsel temel oluşturmayı amaçlıyor.

Proje Ekibi ve Danışmanlar: Disiplinlerarası Başarı

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Büşra Doğan, Dr. Öğretim Üyesi Merve Yelkenci ve Kastamonu Üniversitesi'nden Doç. Dr. İdris Yazgan’ın araştırmacı olarak katkı sağladığı projede, KTH Royal Teknoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Muhammet Toprak, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Leman Yalçıntepe ve Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlknur Özcan da danışmanlık yapıyor.

Ağız Kanseri ile Mücadelede Yeni Bir Dönem Başlıyor

Bu araştırma, ağız kanserinin erken teşhisi ve hedefli tedavisi konusunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Geliştirilecek teknoloji, aynı anda tanı ve tedavi imkanı sunarak kanser tedavilerine yönelik kişiselleştirilmiş bir yaklaşımın temelini atacak.