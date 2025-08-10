CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 2011-2015 yılları arasında AK Parti’den Şanlıurfa Milletvekilliği yapan ve halen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda görevini sürdüren Prof. Dr. Abdülkerim Gök’ün, Harran Üniversitesi’nde öğretim üyesiyken başkalarına ait tez, makale ve seminer çalışmalarını kaynak göstermeden kendi eseri gibi yayımladığını öne sürdü.

Tanal’ın kamuoyuyla paylaştığı soruşturma belgelerinde, “Kopya edilen çalışma: …” ibareleriyle hangi tezlerden ve makalelerden alıntı yapıldığının açıkça görüldüğü, ayrıca sahte imza kullanıldığı yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi. Belgelerde, “Belgelerdeki imza bana ait değildir” diyen akademisyen beyanı da bulunuyor.

Tanal, Harran Üniversitesi ve YÖK’e şu soruları yöneltti:

İddialar doğru değilse, hangi belgelerle yalanlanacak?

Doğruysa neden savcılığa suç duyurusunda bulunulmadı?

Sahte imza iddiası varken neden adli süreç başlatılmadı?

Dosya YÖK’e eksiksiz iletildi mi?

Akademik unvanlar yeniden incelendi mi?

Eğer iddialar doğruysa ortada sahte unvan, sahte belge ve akademik hırsızlık bulunduğunu belirten Tanal, bunun yalnızca disiplin değil, Türk Ceza Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında resen soruşturulması gereken suçlar olduğunu savundu.

Ayrıca Gök’ün doçentlik başvurusundan 3 yıl men cezası aldığı iddiasına da değinen Tanal, “Bu durum neden Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilmedi? YÖK ve üniversite yönetimi dosyayı neden kamuoyuna açıklamıyor?” dedi.

Tanal, “Cumhurbaşkanlığı, doktorası ve doçentliği tartışmalı birini nasıl böyle bir göreve getirebilir?” diye sorarak, Harran Üniversitesi’nin sessizliğinin kamuoyu nezdinde iddiaları ağırlaştırdığını ifade etti. “Bilim onuru siyasetin kalkanı olamaz. YÖK’ü, savcıları ve ilgili tüm kurumları göreve çağırıyorum” dedi.

Abdülkerim Gök kimdir?

1970 yılında Şanlıurfa’da doğan Prof. Dr. Abdülkerim Gök, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu, aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yaptı. Harran Üniversitesi’nde öğretim üyeliği ve idari görevler üstlendi. 2011-2015 yıllarında AK Parti’den 24. dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak görev yaptı. 2016’da Kalkınma Bakanlığı’na müşavir olarak atandı, ardından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda görev aldı. 2023 yerel seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı.