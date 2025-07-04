Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’nın Manavgat Belediyesi’ne ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntüler ve devam eden soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Özel, olayın tüm yönleriyle araştırılması için iki muhakkikin görevlendirildiğini duyurdu.

Özel, "CHP'nin temiz ve sosyal belediyecilik anlayışını zedeleyecek herhangi bir olumsuzluğa en tavizsiz şekilde yaklaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullanarak, konunun kısa sürede açıklığa kavuşturulacağını ve kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirileceğini belirtti.

“CHP’de Suça Bulaşan Kimse Barınamaz”

Sert açıklamalarda bulunan Özel, CHP'nin suç işleyen bakanlarını koruyan bir anlayışı reddettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Somut delillere dayalı olarak, suça bulaştığı ispatlanan kim varsa partimizde barınması mümkün değildir. En ağır şekilde cezalandırılmasının da takipçisi oluruz.”

Özel, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarına karşı 107 gündür sürdürülen yolsuzluk iddialarına da değinerek, “Hiçbir delil yokken yürüttüğümüz onur mücadelesi, Manavgat’taki tek bir görüntüyle lekelenemez” dedi.

“Adil ve Tarafsız Yargı Süreci Şart”

CHP lideri Özgür Özel, sadece Manavgat değil, İzmir’deki yürütülen soruşturmalara da dikkat çekerek şu çağrıyı yaptı:

“Talebimiz, tüm süreçlerde adil, tarafsız ve şeffaf yargı mekanizmasının işletilmesidir. Suçu ispatlananlar elbette cezasını çekmeli, ancak delil olmadan tutuklu bulunanlar da serbest bırakılmalıdır.”

Özel’in açıklamaları, CHP'nin yolsuzluk iddiaları karşısındaki tavrını net bir şekilde ortaya koyarken, siyasi gündemin de sıcaklığını artırdı.