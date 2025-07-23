Özgür Özel, cezaevinde Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Resul Emre Şahan, Rıza Akpolat, Çağla Demir, Kadriye Kasapoğlu, Oya Tekin, Mustafa Akın, Baki Aydöner ve eski milletvekili Aykut Erdoğdu ile görüştü.

“Tutuklamalar Hukuksuz ve Siyasi”

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Özel, tutuklamaların hukuki değil, siyasi olduğuna dikkat çekerek, “Bu isimler birer siyasi rehine. Sarayın korkusu Ekrem İmamoğlu’dur. Yargı bağımsız değilse, adalet yoktur” dedi.

Zeydan Karalar hakkında ise, “Ortada suç yok, örgüt yok. 5 yıl sonra kurulmuş örgüte, 8 yıl önceki olay bağlanıyor. Koldan kafa çıkar mı?” ifadeleriyle davanın absürtlüğüne dikkat çekti.

“Dört Aydır İddianame Bekliyoruz”

Özel, cezaevindeki bazı isimlerin aylardır iddianame bile olmadan tutuklu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“725 gündür içeride olanlar var. Ekrem İmamoğlu’nu neden içeride tutuyorsunuz? Kaçacak mı? Hayır. Tam aksine, Erdoğan İmamoğlu’ndan korkuyor. Çünkü biliyor ki İmamoğlu gelirse, kendisi gidecek.”

CHP: Masumların Arkasında, Suçluların Karşısında

Cumhuriyet Halk Partisi’nin tutumunu net şekilde ifade eden Özel, “Biz suçun değil, masumların arkasındayız. Suç işleyene de, masuma zulmedene de sessiz kalmayız” dedi.

Komisyon ve Kürt Sorunu Açıklaması

Özel, gündemdeki demokratikleşme komisyonu ve Kürt sorununun çözümüne dair de konuşarak, “Bu komisyon fikri bize ait. Çözüm, demokratikleşmeden geçer. Kimsenin emir eri değiliz. Katkı vermeye hazırız ama doğru zeminde” diye konuştu.

Eurofighter Mesajı: "Bu Türkiye’nin Milli Meselesidir"

CHP Lideri Özel, Türkiye'nin savunma sanayisiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Almanya’da görüştüğü yetkililerle Eurofighter savaş uçağı dosyasını gündeme getirdiğini belirten Özel, “Bu sadece bir siyasi pazarlık değil, Türkiye’nin ulusal güvenlik meselesidir. Eurofighter’a karşı siyasi şart dayatılmamalı” ifadelerini kullandı.