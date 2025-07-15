CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manavgat’taki rüşvet soruşturmasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu: “Altı Ok yapışmaz ama ampul yapışmış. Cezasını devlet versin.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Altı Ok bu baklava kutusuna yapışmaz, yapışmadı da. Meğer kumpasmış. Ama ampul yapışmış. Baklava kutusunun üstünde ampul varmış” diyen Özel, operasyonun siyasi içerikli bir kurgu olabileceğini ima etti.

Özel, belediye başkanı Kara’yla ilgili “Ben zaten adamın sahtekâr olduğunu, suçlu olduğunu kabul ediyorum. Utanç duyuyorum. Cezasını ben de verdim, devlet de versin” diyerek parti içinde tavrın net olduğunu ifade etti.

Ayrıca olayın perde arkasına dikkat çeken Özel, operasyonun sadece yolsuzlukla mücadele değil, siyasi itibarsızlaştırma amacı taşıdığını öne sürdü. “Bir ay boyunca hazırlanmış bir plan var elimizde. Adım adım organize edilmiş, hedef belli” ifadeleriyle iddialarını güçlendirdi.