Dünyaca ünlü İrlandalı müzisyen, söz yazarı ve oyuncu Glen Hansard, 2025 Kasım ayında Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek konserler, 11 Kasım’da İstanbul Zorlu PSM'de, 13 Kasım’da ise Ankara MEB Şura Salonu’nda düzenlenecek.

Dublin Sokaklarından Oscar Sahnesine: Glen Hansard'ın İlham Veren Kariyeri

1980’li yıllarda Dublin sokaklarında müzik yaparak kariyerine başlayan Glen Hansard, 1990 yılında kurduğu The Frames grubu ile İrlanda’nın en saygın müzisyenlerinden biri haline geldi. Grup, 1996 tarihli ‘Fitzcarraldo’ ve 2004 çıkışlı ‘Burn the Maps’ albümleriyle geniş kitlelere ulaşırken, Bob Dylan gibi efsanelerle aynı sahneyi paylaşma şansı buldu.

Hansard, 2006 yılında başrolünü üstlendiği ‘Once’ filmiyle dünya çapında tanındı. Filmde seslendirdiği ‘Falling Slowly’ adlı şarkı, En İyi Orijinal Şarkı dalında Oscar Ödülü kazandı. Daha sonra Broadway'e uyarlanan ‘Once The Musical’, 8 Tony Ödülü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Dünya Turneleri ve Unutulmaz Albümler

Sanatçının solo kariyeri de en az grup çalışmaları kadar etkileyici. ‘Rhythm and Repose’, ‘Didn’t He Ramble’ ve son albümü ‘This Wild Willing’, dünya çapında geniş yankı uyandırdı. Hansard, bugüne dek Carnegie Hall, Sydney Opera House ve daha birçok prestijli sahnede performans sergiledi.

Konser Biletleri Satışta – Kaçırmayın!

İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek Glen Hansard konserleri için sınırlı sayıdaki biletler satışa sunuldu. Biletler, aşağıdaki platformlardan temin edilebiliyor: