Evcil hayvan ürünleri, malzemeleri ve aksesuar tedarikçilerini bir araya getiren Petzoo Eurasia Uluslararası Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı, 8- 11 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 11’inci kez düzenlenen fuar, kedi, köpek, kuş, akvaryum ve egzotik canlılara yönelik bakım ürünleri, aksesuarlar, yem ve sağlık ürünleri ile teknolojik yenilikleri bir araya getirecek. Fuar, 64 yabancı katılımcı ve 20’den fazla ülkeden firmalar ile global bir bakış açısı sunacak. Rusya, Mısır, Singapur, Almanya, Japonya, Çin, Polonya, BAE, İtalya, Suudi Arabistan, Belçika ve daha birçok ülkeden gelen katılımcılar, ürünlerini sektör profesyonelleri ve son kullanıcılarla buluşturacak.

Organizatörler, fuarda evcil hayvan sağlığı, beslenme, günlük bakım, eğitim ve kürk bakımı gibi alanlarda uzman seminerleri ve uygulamalı workshoplar düzenleneceğini bildirdi. Ziyaretçiler, akıllı mama kapları, GPS takip sistemleri, organik yemler ve çevre dostu aksesuarlar gibi yenilikleri yakından inceleme fırsatı bulacak. Petzoo Eurasia, sektörün geleceğine dair iş birliği ve ihracat fırsatları sunarken, evcil hayvan sahiplerine de daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam için bilgi edinme imkanı sağlıyor.

‘BİRÇOK YERLİ ÜRETİCİMİZ, YENİ VE TEKNOLOJİK ÜRÜN GRUPLARIYLA FUARDA YER ALIYOR’

Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin fuara ilişkin, “Bu yıl 11’inci kez bir aradayız ve heyecanlıyız. Yaklaşık 220 firmayla büyük bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Umuyorum ki bizi çok verimli bir fuar bekliyor. Yurt dışından yoğun bir ilgi var. Kapı kayıtlarında da bunu net şekilde gördük, bankolarda büyük bir yoğunluk vardı. Dört gün boyunca bu ilgilinin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Birçok yerli üreticimiz, yeni ve teknolojik ürün gruplarıyla fuarda yer alıyor. Yurt dışından da elliden fazla firma katıldı. Onlar da en yeni ürünlerini burada sergiliyor. Bu yılın öne çıkan teması teknoloji ve yeni hizmet grupları. Katılımcılar arasında Çin ve İtalya başta olmak üzere Mısır, Rusya gibi birçok ülkeden firmalar var. Türkiye evcil hayvan sektöründe hızla gelişen bir pazar haline geldi. 2012’de üç fabrika ile başladığımız bu yolculuk, bugün 40’a yakın üreticiye ulaştı. Fuar, sektörün hem ihracat hem mağazacılık yapısının gelişmesi, klinik sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması açısından büyük katkı sağlıyor. Evcil hayvan sahipleri de burada birçok yeniliği yakından görme fırsatı buluyor. Ziyaretçiler, dostlarının yaşam kalitesini artıracak ürünleri inceleyebiliyor. Ayrıca kedi ve köpek tıraşıyla ilgili mesleki bir gösterimiz olacak. Uluslararası Irk Standartları Federasyonu’nun etkinliği ve süs tavuklarıyla ilgili özel bir alan da ziyaretçilere açık olacak. Dernekler ve federasyonlarla yaptığımız bu etkinliklerde sektörün tüm yenilikleri sergileniyor. Firmalar yeni ürünlerini tanıtıyor, denemelerini yapıyor ve kullanıcı geri dönüşlerini gözlemliyor. Bu da evcil hayvan sahipleri için önemli bir fırsat. Önümüzdeki ay bu fuarın bir benzerini Afrika kıtasında, Mısır’da düzenleyeceğiz. Evcil hayvan sektörü artık dünya genelinde çok büyük bir pazar haline geldi. 300 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaştı. Bu nedenle Türk üreticilerini Afrika’da da bir araya getirip oradaki pazarın gelişimi için çalışmalar yapacağız” dedi.

‘ÜRÜNLERİMİZİ TANITABİLMEK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR KAZANÇ’

Kocaman Pet Firma Sahibi Hasan Kocaman ise “Fuara doggy tasmalarımız, Delibon markalı gıda ürünlerimiz, hayvansal gıdalar, krema ve maltlarımızla birlikte; yatak, taşıma çantası ve benzeri aksesuar ürünlerimizle katılıyoruz. Bunun yanında oyuncak üretimimiz de var. Bu şekilde sektöre hizmet veriyoruz. Selçuk Bey’in öncülüğünde düzenlenen bu Pet Fuarı, bize dünyaya açılma fırsatı sağladı. Ürünlerimizi farklı ülkelerdeki markalarla rekabet edebilir hale getirdi. Başlangıçta yakın çevre ülkelerimize ihracat yapma şansı yakaladık. Bu nedenle sektöre destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Geçen yıl ziyaretçi sayısı oldukça iyiydi, bu yıl da aynı ilgiyi bekliyoruz. Fuarın yoğun geçtiğini söyleyebilirim. Daha çok profesyonel ziyaretçiler geldi. Satışlardan, siparişlerden ve ürünlerimize gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Ürünlerimizi anlatabilmek, tanıtabilmek bizim için zaten büyük bir kazanç. Burada en çok ilgi gören ürünümüz doggy marka tasmamız. Yaklaşık 24 yıldır bu ürünü üretiyoruz. Hem Batı Avrupa’da hem çevre ülkelerde yoğun ilgi görüyor. Şu anda 25 civarında ülkeye fiili ihracat yapıyoruz. Başta Amerika, İngiltere, Almanya ve Japonya olmak üzere birçok ülkeye ürün gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ÖZELLİKLE YURT DIŞINDAN CİDDİ BİR TALEP VAR’

Promax Pet food pazarlama müdürü Ebru Taşçıoğlu Yılmazer de “Promax Pet food olarak üretimimiz Adana Kozan’da yapılıyor. Bu fuara süper premium markamız ve farklı markalarımızla katıldık. Adana’daki tesisimizde kendi üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Süper premium markamızla geniş ürün yelpazemizi evcil hayvan sahiplerine, pet shoplara ve distribütörlere sunuyoruz. Aynı zamanda fuarın sponsorlarından biriyiz. Fuar oldukça ilgi görüyor. Otuzdan fazla ülkeye yaptığımız ihracatlar ve Türkiye genelindeki geniş dağıtım ağımız sayesinde bu fuarda iş birliği ağımızı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Ziyaretçi ilgisi oldukça yoğun. Özellikle yurt dışından ciddi bir talep var. Yurt içi ziyaretçiler için şu an erken olsa da ilerleyen günlerde ilginin daha da artacağını düşünüyoruz. Fuar şu anda oldukça iyi gidiyor” diye konuştu.