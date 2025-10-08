Süper Lig’in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük’ü konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde sürdürüyor.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı. Günün ilk çalışması, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık antrenmanıyla başladı. Ardından sahaya çıkan sarı-lacivertli oyuncular, ısınma, çabukluk, ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, pas organizasyonları ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Jhon Duran Takımla Çalışmalara Başladı

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Jhon Duran, takımla birlikte antrenmana katıldı. Genç futbolcunun dönüşü, hem teknik heyet hem de taraftarlar açısından sevindirici gelişmeler arasında yer aldı.

Fenerbahçe Günün İkinci Antrenmanını Akşam Saatlerinde Yapacak

Fenerbahçe, Karagümrük maçının hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam edecek. Akşam saatlerinde yapılacak idmanda teknik direktör Tedesco'nun daha fazla taktik çalışmaya yer vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe – Fatih Karagümrük Maçı Ne Zaman?

Tarih: 19 Ekim 2025, Pazar

Maç: Fenerbahçe – Misirli.com.tr Fatih Karagümrük

Stadyum: Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi