AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerini sert ifadelerle eleştirdi.

Çelik, “Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz” diyerek, AK Parti olarak bu tür söylemlerin karşısında duracaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanına yönelik “hadsiz bir dil” kullanıldığını belirten Çelik, “Bütün siyasi varlığımızla bu saldırgan söylemlerin karşısında duracağız. Siyaset hayatımızı saldırganlığa boğmaya çalışanlara müsaade etmeyiz. Bunlar en net ve tavizsiz siyasi mücadelemizi karşılarında bulurlar” ifadelerini kullandı.

CHP yöneticilerinin kullandığı dili “ahlak yoksunu” olarak nitelendiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu CHP yöneticileri, kullandıkları çirkin ifadelerle sadece kendi kendilerine sıfat üretiyorlar. Eğer illa bu dili kullanacaklarsa, CHP’lilerin CHP’lileri ihbar etmesiyle açığa çıkan kirli düzeneğe dönük kullansınlar.”