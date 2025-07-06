Fatsa’da yaşayan Taşlı ailesi, oğulları Muhammet Emin’in sık sık kemik kırıkları yaşaması dolayısıyla Fatsa’daki hastanelere başvurdu. Sağ ve sol ayaklarında, bileklerinde ve omurgasında oluşan toplam 6 kırık sonrası Samsun’a gelen Taşlı ailesi, buradaki özel bir hastanede yapılan tetkiklerde, kemik zayıflığının altında yatan sebebin lösemi olduğunu öğrendi. 15 Ekim 2024 tarihinde konulan teşhisi sonrasında Muhammet Emin Taşlı için tedavi süreci başladı. Annesi ile beraber Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği’nin (LÖSAM) Nakil Aileleri Destekleme Projesi (NADEP) konuk evinde kalan Taşlı, 8 ay sonra sağlığına yeniden kavuştu. Taşlı, hastalığın nüksetme ihtimaline karşı 5 sene boyunca düzenli olarak takip edilecek.

Tedavinin güzel geçtiğini ve oğlunun sağlığına kavuştuğunu aktaran 2 çocuk annesi Saliha Taşlı, “Oğlum lösemi hastalığına yakalandı. Burada tanısı konuldu. Tedavimiz çok güzel bir şekilde ilerledi. Şu an oğlum iyileşti. Ama 5 yıl takipte olacak. Çok şükür bu duruma kadar geldik” dedi.

"Şimdi düştüğü zaman korkmuyorum"

Oğlunun lösemi olduğunu ilk etapta anlamadıklarını ifade eden Saliha Taşlı, “İlk duyduğumda çok üzülmüştüm. Dünya başıma yıkılmıştı. Ama ‘mücadeleyi bırakmamalıyız’ dedim. Oğluma da hiçbir şey hissettirmedim. Lösemi hastası olduğunu ilk zamanlar anlamamıştık. Biz buraya oğlumun vücudundaki kırıklar nedeniyle gelmiştik. Sağ ve sol ayağı, bilekleri kırılıyordu. En son omurgasında 2 tane kırık çıktı. Biz buraya 6 tane kırıkla geldik. Kırıklarının sebebi de kan hastalıklarıymış. Yani lösemiymiş. Şu anda oğlum çok iyi. Düştüğü zaman bir yeri kırılmıyor. Önceden düştüğü zaman bir yeri kırılacak diye korkuyordum. Ama şimdi düştüğü zaman korkmuyorum” diye konuştu.

Ana sınıfına sadece bir gün giden Muhammet Emin Taşlı ise iyileştiğini ve mutlu olduğunu dile getirdi.