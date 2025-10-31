Bakan Bolat sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

" “YENİ TAREKS PROJEMİZ, TÜRKİYE’NİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNDA BİR GURUR TABLOSU OLMUŞTUR.” "YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ YENİ TAREKS İLE HEM VATANDAŞIMIZI KORUYOR, HEM DE GÜVENLİ TİCARETİN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYORUZ.” Ticaret Bakanlığımız tarafından geliştirilen Yeni TAREKS Projesi, Türkiye Bilişim Derneği’nin bu yıl “Teknolojiyle Güçlenen Türkiye” temasıyla düzenlediği Türkiye Bilişim Ödülleri yarışmasında, “Kamudan İş Dünyasına Hizmetler” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. 2011 yılından bu yana dış ticaret denetimlerinin dijital kalbi konumunda olan TAREKS, 2023 yılında başlatılan dijital dönüşüm çalışmaları sonucunda 2025’te yapay zekâ temelli risk analizi altyapısıyla tamamen yenilendi. Yeni TAREKS ile firma süreçleri dijitalleşti, raporlama altyapısı güçlendi, kamu kurumları arası entegrasyon arttı ve denetim kararlarında veri odaklı bir döneme geçildi. Bu önemli başarı, teknolojiyle güçlenen Türkiye vizyonumuzun bir yansımasıdır. Yeni TAREKS ile vatandaşlarımızı daha etkin koruyor, kurallara uyan işletmelerimizi destekliyor, dış ticaretimizi daha güvenli ve hızlı hale getiriyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ülkemizin dijitalleşen ticaret altyapısı, Türkiye Yüzyılı vizyonunun güçlü bir nişanesi olmaya devam edecektir."

Ticaret Bakanlığımız tarafından geliştirilen Yeni TAREKS Projesi,…