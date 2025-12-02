Dünkü 1-1’lik derbi mücadelesinin ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın değil, saha içinde yaşananların konuşulması gerektiğini savundu.

“Maçla ilgili değerlendirecek bir şey yok. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşadıklarımızı herkes gördü.” dedi.

Buruk, maç boyunca yaşandığını iddia ettiği sert müdahalelere dikkat çekerek, “Kazımcan’ın gözü kör oluyordu. İki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Buradan canımızı, ayaklarımızı, vücudumuzu kurtardığımız için şükrederek gideceğiz.” ifadelerini kullandı.

Taraftara Çağrı ve Birlik Mesajı

Derbi sonrası yaşananları “saha dışına taşımadan”, birlik mesajı veren Okan Buruk, taraftarlara da seslendi:

“Kimse unutmasın, biz de Galatasaray’ız. Bugün yaşananları gördükten sonra birbirimize ne kadar destek olmamız gerektiğini… Bundan sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkaracağımızı herkese göstereceğiz.”

Bu ifadeler, maç sonucundan çok, yaşananların yarattığı tepkiye ve birlik çağrısına vurgu yaptı.

“Maç Değil, Olaylar Öne Çıktı” — Hakeme ve Atmosfere Sert Eleştiri

Buruk, maç analizinden çok saha içi olaylarla ilgili değerlendirme yapmak gerektiğini belirterek, hakem yönetimine ve maçın genel atmosferine sert eleştiriler yöneltti:

“Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok.”

“Canımızı kurtardık… Oyuncularımızın ayağı kırılabilirdi.” diyerek yaşanan sertlik ve tehlikeye dikkat çekti.

Ayrıca, maçın içinde yaşananların maçın önüne geçtiğini ve bu konuların gündem yapılacağını ima etti.

