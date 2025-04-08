Ankara'nın önemli üniversitelerinde protestolar devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından gözaltına alındıktan sonra yolsuzluk suçlamasından tutuklanması ülke gündemini oldukça karıştırdı. Özellikle öğrenciler, bu gelişmelere tepki göstererek protesto eylemleri düzenlemeye başladı.

Ankara’daki üniversitelerde öğrenciler, İmamoğlu’nun tutuklanmasını ve diploma iptali kararını sert bir şekilde protesto etti. Öğrenciler, üniversite kampüslerinde ve çevresinde gerçekleştirilen eylemler sırasında polis ablukasıyla karşılaştılar. Bazı üniversite yönetimlerinin ise öğrencilerin gösterilerini engellemeye çalıştığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler, YÖK’ün boykotu destekleyen öğrenciler hakkında idari ceza uygulayacağına dair açıklamalarda bulundu. Bilkent Üniversitesi öğrencileri, YÖK’ün tehditlerine karşı direnişlerini sürdüreceklerini belirterek, YÖK önüne yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde: "12 Eylül askeri faşist darbesinin mirası olarak ortaya çıkan YÖK dün gece yaptığı açıklamayla boykotu örgütleyen öğrencilerin idari cezalara çarptırılacağını duyurdu. Bizler üniversiteliler olarak saray faşizminin araçlarından olan YÖK'ün yarattığı baskıcı ve yasakçı zihniyete karşı bir aradayız. Özerk ,demokratik ve emekten yana bir üniversite talebini yükseltmek adına 16.20 de SA havuzunda buluşup doğudan geçerek YÖK'e yürüyoruz!"