İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından bir hafta boyunca yürütülen çalışmalarda, hesaplarında 1 milyar TL’lik işlem hacmi bulunan 44 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 24’ü tutuklanırken, 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Dolandırıcıların, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "kripto para yatırımı" vaadiyle insanları kandırdıkları, sahte ürün ilanlarıyla haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden reklam yaptıkları ve yasa dışı sorgu panelleriyle kişisel bilgileri ele geçirdikleri belirlendi.

Operasyonlar İstanbul, İzmir, Artvin, Kastamonu, Mersin ve Mardin’in yanı sıra Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Gaziantep, Manisa, Sakarya, Balıkesir, Tekirdağ, Muğla, Antalya, Adıyaman, Konya, Kütahya, Ağrı ve Batman’da da gerçekleştirildi.

Şüpheliler hakkında “Nitelikli Dolandırıcılık”, “Bilişim Sistemine Girme” ve “Yasa Dışı Bahis” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, “Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürecek” açıklamasında bulundu.