Kuzuoluk Mahallesi kırsalında ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Nurdağı Orman İşletme Şefliğine ait 1 ilk müdahale aracı, 3 arasöz, 1 su tankı ve 20 araç sevk edildi. Jandarma ve vatandaşların da katıldığı söndürme çalışmalarına havadan da 1 helikopter destek verdi. Havadan ve karadan 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme de başlatıldı.

Kaynak: DHA