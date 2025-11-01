Sonsöz Gazetesi’nde Nermin Yılmaz Akbalaban ile ilgili uzunca röportajı okuduğumda, çeyrek asır öncesine kadar uzanan anılarım canlandı kafamda.

1988 yılında merkezi Ankara olmak üzere yayına soktuğumuz aylık hemşeri gazetesi Darendeli’nin Sesi olarak, Necatibey Caddesi’ndeki Darendeliler Derneği’nde sık sık düzenlenen toplantılara katılırdık. İşte 2000’li yılların başlarında bu toplantılardan birisinde Nermin Hanım’la tanışmıştık, gazetemizi severek izlediğini ve okuduğunu söylemiş, kendisi de yazmak isteğini dile getirmişti.

Nermin Hanım, Malatya’nın Darende ilçesi Balaban beldesinde doğmuş, büyümüş. Evlilik sonrası bölge halkının büyük bir kısmı gibi yaşam mücadelesini sürdürebilmek amacıyla gurbet yolu göründüğünde ailecek gelip Başkentimiz Ankara’ya yerleşmişler. Eşi ticaretle uğraşırken, kendisi de çocuklarını büyütmenin ve evinin düzenini sağlamanın yanı sıra boş zamanlarını okumaya vermiş.

Tanıştıktan sonra gazetemiz Darendeli’nin Sesi’nde yazmaya başladı. Kendisini son derece iyi yetiştirmişti, mükemmel bir anlatımı vardı, Türkçe imla kurallarını neredeyse eksiksiz kullanıyor ve bize düzeltme gereği bile bırakmıyordu. Yazılarında memleket sevdası, gelenek ve göreneklere dayalı anılarını yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma arzusu doluydu. Ayrıca tüm yazılarında Atatürkçü, laik, aydın bir dünya görüşüne sahip olgun kişiliğini yansıtıyordu.

İlerleyen yıllarda oluşturduğu kitap koleksiyonu yanında özel kampanyalar başlatarak kitaplar topladı, koliler dolusu kitapları, Darende ve Balaban’daki kütüphanelere, okullara önderdi.

Yıllarca gazetemizde yazdı, 2015’li yıllarda tanıştığı Darendeli hemşerisi Önder Sürenkök’ün Ankara’daki günlük gazetesi Zafer’de yazılar yazdı, Malatya’da, Elbistan’da yayınlanan gazetelerde yazıları yayınlandı.

Yazılı basının sıkıntılar yaşamaya başladığı son yıllarda Darendeli’nin Sesi Gazetesi ile birlikte bir çok gazetenin yayın hayatına son vermesi üzerine kendisini, yöresel yemeklerle ilgili bir kitap yazmaya verdiğini duyuyordum ve sonunda “Balaban’ın Yemekleri” adı ile son derece lüks bir kitabı yayınlandı.

Balaban, Darende ve Malatya kadar görüp okuyan herkesin beğenisini toplayan kuşe kağıt ve renkli baskılı kitabında, bir çok yöresel yemeklerin tanıtım ve tarifini yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde Sonsöz Gazetesi’nde kendisiyle yapılan röportajda ayrıntılı bilgiler veren Nermin Hanım’ı. bu güzel kitabı ve çabalarından dolayı kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum.