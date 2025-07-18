Taraftarlar yoğun katılım gösterdiği ankette, kendilerine sunulan siyah-beyaz çizgili ve içinde “1984”, “NS” ile “Nazillispor” ifadelerinin yer aldığı tasarımı büyük çoğunlukla beğendi. Kulüp yönetimi, taraftarların oylarıyla şekillenen bu yeni logonun onayı için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Nazillispor’un tarihindeki yedinci logo revizyonu olacak bu değişiklikle, kulüp hem tarihine saygı göstermiş hem de taraftarın sesine kulak vermiş oldu. Siyah-beyazlı camia, yeni logoyla sezona güçlü ve birlik içinde girmeyi hedefliyor.