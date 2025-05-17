Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Nallıhan Belediyesi 350 Çiftçimize 400 Bin Adet %50 çiftçi katkı paylı sebze fidesi dağıtıldı.

"Yoğun katılımla gerçekleştirdi"

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Üretime gönül veren çiftçilerimize destek olmayı sürdürüyoruz.

350 Çiftçimize 400 Bin Adet %50 çiftçi katkı paylı %50 Ankara Büyükşehir Belediyesi destekli sebze fidesi dağıtımımızı bugün Nallıhan Belediyesi önünde yoğun katılımla gerçekleştirdik. Başta desteklerini esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyor, inşallah üreten Nallıhan için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. "şeklinde konuştu.