Lübnan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bassam Bedran'ı ve Türkoloji Bölümü'nü ziyaret eden YTB Başkanı Eren, Türkiye'den mezun olan Lübnanlılar ile bir araya geldi.

Eren ayrıca, Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Akkar kentindeki Türkmen köylerinde de temaslar gerçekleştirdi.

YTB Başkanı Eren, Lübnan ziyaretine dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Lübnan, Türkiye'yle tarihi ilişkileri olan bir ülke, bizim dost ve kardeş ülkemizdir." dedi.

Eren, tarihten bu yana ve özellikle son 70 yıldır yaşadığı tüm sıkıntılarda Türkiye'nin her zaman Lübnan'ın yanında durduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye, buradaki istikrar ve huzura katkı sunmaya gayret etti. Biz de bu kapsamda özellikle soydaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için buraya bir ziyaret düzenledik.

Lübnan'da yaklaşık 20 bin Türkmen yaşıyor, Lübnan'ın kuzeyindeler. Onların yoğun yaşadığı Kavaşra ve Aydamon köylerini ziyaret ettik."

Eren, ayrıca Lübnan'da Osmanlı döneminden kalma tarihi ve kültürel varlıklara işaret ederek, bunları da hem Beyrut'ta hem Trablus'ta ziyaret ettiklerini aktardı.

Bu ziyaret kapsamında ayrıca Lübnan'ın önde gelen akademisyenleriyle de bir araya geldiklerini dile getiren Eren, Türkiye'den mezun olan Lübnanlılarla buluşma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Eren, Türkiye'de üniversite eğitimi aldıktan sonra ülkesine dönen ve bir kısmı da üçüncü ülkelerde iş fırsatı bulan Lübnanlılar olduğuna dikkati çekti.

YTB Başkanı Eren, 3 gün boyunca çok verimli ziyaretler düzenlediklerini, bu ziyaretlerin Türkiye-Lübnan ilişkilerine olumlu yansıması temennisinde bulundu.

Lübnan'dan Türkiye'ye üniversite eğitimi için gidenlerin sayısında artış var

Lübnan'dan Türkiye'ye üniversite eğitimi için gidenlerin sayısında artış gördüklerini ve bu durumdan memnuniyet duyduklarını belirten Eren, şunları söyledi:

"Son yıllarda Lübnan'dan Türkiye'ye eğitim için gidenlerin sayısında ciddi artış gördük. Şu anda Türkiye'de 1850 Lübnanlı öğrenci eğitim alıyor, burslu öğrenci sayımız da artıyor. Burslu öğrenci sayısını 100'ün üstüne çıkardık, önümüzdeki yıl bunu daha da çıkarmayı düşünüyoruz."

Bu öğrencilerin Türkiye'de eğitimlerini tamamladıktan sonra Lübnan'a geri dönerek iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sunmalarının oldukça önemli olduğunu dile getiren Eren, "Burada tüm Lübnan'ın etnik ve mezhebi çeşitliliğini yansıtan bir burslandırma stratejisi yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Başarı odaklı bir burs programı yürüttüklerini vurgulayan YTB Başkanı Eren, bursu hak eden öğrencileri sınav ve mülakatlarla Türkiye'deki yüksek öğretime dahil ettiklerini belirtti.

Lübnan'ın Akkar ve Beka bölgesindeki Türkmen gençlere burs sağlamak istediklerini söyleyen Eren, "Az evvel ifade ettiğim gibi, Lübnan'ın tüm etnik ve mezhebi çeşitliliği içerisinde başarılı öğrencileri Türkiye'ye götürüyoruz." dedi.

Türkiye'den burs sayısının artırılması talebi oldu

Hem ülkedeki tek devlet üniversitesi olan Lübnan Üniversitesi Rektörü Bedran'ın hem Türkmen köylerinin Türkiye'den burs sayısının artırılmasını talep ettiğini belirten Eren, "Bu talebi değerlendireceğiz, önümüzdeki yıllarda daha fazla öğrenciyi Türkiye'ye götürmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Türkiye mezunlarına çok önem verdiklerini kaydeden Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Veri tabanımızda Lübnan'dan 1000'den fazla mezunumuz var. Tabii bunların bir kısmı Lübnan'da yaşıyor, diğer bir kısmı da üçüncü ülkelerde yaşıyor. Beyrut'ta yaşayan mezunlarımız için bir buluşma gerçekleştirdik.

Önümüzdeki yıllarda Lübnan'daki Türkiye mezunlarının kendi aralarındaki iletişimi daha sağlıklı yapabilmeleri adına Türkiye Mezunları Platformu ve sonra derneğinin kurulmasını burada önemsiyoruz."

Eren, ziyaret ettikleri iki Türkmen beldesinde belediye başkanlarının da Türkiye mezunu olduğuna dikkati çekti.

Türkiye mezunlarının Lübnan'da hem akademide hem bürokraside hem iş dünyasında önemli yerlere gelmesinin öncelikli meseleleri arasında yer aldığını vurgulayan Eren, Türkiye mezunlarının kendi aralarındaki iletişimin güçlü halde sürmesi için bu buluşmayı düzenlediklerini belirtti.

Lübnan ile Türkiye'nin iki dost ve kardeş ülke olduklarını ifade eden Eren, "Türkiye siyasi, ekonomik, kültürel ve eğitim gibi her anlamda güçlendikçe dost ve kardeş ülkeler de güçleniyor. İnşallah buranın huzuruna istikrarına da yüksek öğrenimindeki kardeşler vasıtasıyla katkıda bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

Dünyanın 36 ülkesinde Türkiye mezunu dernekleri olduğunu ve 150 bin Türkiye mezunları ailesi olduğunu anlatan Eren, bu mezunların o ülkelere yatırım yapan Türk iş insanlarına kolaylaştırıcı olarak katkı sunduklarını ifade etti.

Eren, Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan her öğrencinin Türkiye'ye birer elçi olduğuna işaret ederek "Türkiye mezunları iki ülke arasındaki kardeşliğe katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Muhabir: Mahmut Geldi,Mehmet Şah Yılmaz