Türkiye’nin 2024 yılı vergi rekortmeni belli oldu. Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ödediği vergi miktarıyla listenin zirvesine yerleşti.

100 Kişilik Listede İlk Sırada!

Bayraktar’ın ismi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan 100 kişilik “Gelir Vergisi Rekortmenleri” listesinde ilk sırada yer aldı. Baykar’ın geliştirdiği yerli ve milli insansız hava araçlarıyla savunma sanayiinde adından sıkça söz ettiren Bayraktar, bu kez de ödediği vergiyle Türkiye’nin en çok vergi veren ismi oldu.