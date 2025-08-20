Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden sahte tarım aleti ilanlarıyla 30 ilde 100'den fazla kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş ve KOM Daire Başkanlıkları koordinesinde, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timlerince yürütülen çalışmada, suç örgütü üyelerinin sosyal medyada sahte ilan vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında 18 şüpheli belirlenen adreslerde gözaltına alındı. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden tarım aleti almak isteyen 30 ilde 100'den fazla kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdıkları, elde ettikleri gelirleri kripto para hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 90 sentetik ecza hapı, 72 bin lira, 22 cep telefonu ve yasa dışı açıldığı belirlenen 31 SIM kart ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 otomobile satılamaz şerhi konuldu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 5'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.