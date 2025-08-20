Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinde sert açıklamalarda bulundu. Özdağ, AKP iktidarının artık sona yaklaştığını belirterek, "AKP iktidarı tükenmiş ve sona gelmiştir. AKP gidiyor. Ancak gerisinde büyük bir enkaz bırakarak gidecek" ifadelerini kullandı.

Biz Şimdiden Bu Enkazı Nasıl Kaldıracağımızı Düşünüyoruz!

Özdağ, bu süreçte muhalefetin ve özellikle Zafer Partisi’nin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. "Biz şimdiden bu enkazı nasıl kaldıracağımızı planlamak zorundayız" diyen Özdağ, ülkenin karşı karşıya olduğu sorunların çözümü için hazırlık içinde olduklarını söyledi.

Açıklamasında mevcut yönetimi eleştiren Özdağ, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal olarak ciddi sıkıntılar yaşadığını, bu sorunların ise uzun vadeli bir planlama ve kararlı bir yönetimle aşılabileceğini dile getirdi.