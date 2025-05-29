Yer Bilimci Profesör Doktor Naci Görür, Dallıca-Kiğı/Bingöl’de meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulundu. Görür, geçtiğimiz günlerde aynı bölgede bir deprem daha meydana geldiğini hatırlatarak stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde deprem dolayısıyla stres alanında değişime ve streste artış olabileceğini ifade etti.

NACİ GÖRÜR'DEN GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Dallıca-Kiğı/Bingöl’de meydana gelen depreme dair sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan ve depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yer Bilimci Profesör Doktor Naci Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dallıca-Kiğı/Bingöl’de 4,3 deprem oldu. Geçen gün de aynı bölgede 4,0 büyüklükte deprem vardı. Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir. Geçmiş olsun."

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM ŞİDDETİNİ AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, resmi X hesabından depreme dair bilgi verdi. Buna göre Dallıca-Kiğı/Bingöl’de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 şiddeti ise 5 kilometre derinliğinde.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise deprem derinliğini 13.56 kilometre olarak açıkladı.