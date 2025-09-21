Dizinin tanıtımında dikkat çeken Yade Arayıcı, Yeşilçam’da 1970’lerde fırtınalar estiren çocuk oyuncu Gülşah Alkoçlar’ın çocukluk haline ikizi kadar benziyor. Alkoçlar, “Gülşah”, “Gülşah Küçük Anne” ve “İbo ile Güllüşah” filmleriyle o döneme damgasını vurmuştu. Yade Arayıcı’nın performansı, şimdiden sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Dizinin Hikayesi ve Karakterler

Arayıcı, dizide Kader karakterini canlandırıyor. Kader, bakıcı ailesinin eziyetine katlanırken annesine kavuşma hayaliyle yaşayan sevecen ve iyi huylu bir çocuk. Kader’in yolu, Cemre Baysel’in canlandırdığı Zeynep ile kesişiyor ve izleyiciye hem dram hem de umut dolu anlar sunuluyor.

Dizide ayrıca Murat Yıldırım, iş insanı Serhat rolünde izleyiciyle buluşuyor. Zeynep ve Kader’in karşılaştığı dram, Serhat’ın hayatını alt üst eden sırlarla birleşerek hikayeyi sürükleyici bir hale getiriyor.

İddialı Kadro İzleyici Karşısında

“Güller ve Günahlar” dizisinin kadrosu da dikkat çekiyor. Dizide Murat Yıldırım, Cemre Baysel, Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi, Mina Akdin, Beren Gençalp ve Yade Arayıcı rol alıyor.

Yapım ve Yayın Bilgileri

NGM yapımcılığında, Nazlı Heptürk’ün üstlendiği dizinin yönetmenliğini Deniz Can Çelik yapıyor. “Güller ve Günahlar”, çok yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.