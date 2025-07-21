Makyaj artisti ve Instagram fenomeni Arda Bektaş Youtube programına konu olan başarılı ve genç oyuncu Bahar Şhin, eski rol arkadaşı hakkında zehir zemberek sözler söyledi.

Oyuncu Bahar Şahin, bir dönem rol aldığı Zalim İstanbul dizisinin setinde kendisinden yaşça büyük bir meslektaşı tarafından psikolojik şiddet ve mobbinge uğradığını açıkladı. Şahin, yaşadığı bu zorlu süreci ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Katıldığı Youtube programında oyunculuğu bırakma ve psikolojik tedavi görme sebebi olarak Zalim İstanbul setinde bir araya geldikleri Mine Tugay olduğunu iddia etti.

Güzel oyuncu isim vermeden Mine Tugay'ın kendisini küçümsediğini, kıskandığını ve Mobbing uyguladığını Arda Bektaş'a anlattı.

Öte sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline gelen ünlü oyuncu Mine Tugay sessizliğini bozarak;

"Selamlar beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım kullanmadığım bir üslup ve cümleleri söylemekle itham edilmişim. Ve arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm.

Çünkü gerçekleri net hatırlamakla birlikte, asla söylemediğim şeylerle itham edilmeyi biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum.

Sessiz kalmamı istememişsiniz kimseyi kırmadan, üzmeden ilk ve son kez bunu yazmak istedim sevgiler" paylaşımında bulundu. Güzel oyuncu açık bir dille iddiaları reddeti.

İDDİALAR YALAN MI?

Bahar Şahin'in katıldığı programda iddia ettiği sözler üzerine Mine Tugay'a da destek büyüyor. Kendisiyle bir dönem aynı sette çalıştığı set arkadaşı iddiaları yalanlayacak bir paylaşım yaparak desteğini gösterdi.

Yaşanan olay sonrası ise Bahar Şahin cephesinden bir hamle gelmedi. sosyal medyada büyük yankı uyandıran konunun dava boyutuna taşınacağı iddia ediliyor.