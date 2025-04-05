Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi”nde yer alan stratejiler doğrultusunda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının 'Kültür Yolu Festivali'ne katıldığını açıkladı.

MEB'in paylaşımında;

''Meslek Liseleri, “Kültür Yolu Festivali”nde “Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi”nde yer alan stratejiler doğrultusunda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları; el sanatları, metal, moda tasarım, seramik ve cam, tekstil teknolojileri ile geleneksel Türk sanatları gibi alanlara ilişkin sergi içerikleriyle “Türkiye Kültür Yolu Festivali”nde ziyaretçilerle buluşuyor.'' ifadeleri yer aldı.

Meslek Liseleri, “Kültür Yolu Festivali”nde



“Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi”nde yer alan stratejiler doğrultusunda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları; el sanatları, metal, moda tasarım, seramik ve cam, tekstil teknolojileri ile geleneksel Türk sanatları gibi… pic.twitter.com/8V8N6esets — Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) April 4, 2025

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ

Kültür Yolu Festivali, Türkiye'nin farklı şehirlerinde eş zamanlı olarak düzenlenen ve ülkenin zengin kültürel mirasını, sanatını ve tarihini geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan kapsamlı bir etkinliktir. Birkaç yıldır başarıyla gerçekleştirilen bu festival, müzikten tiyatroya, sinemadan edebiyata, geleneksel el sanatlarından çağdaş sanatlara kadar geniş bir yelpazede etkinlikler sunarak her yaştan ve her ilgi alanından insanı cezbetmektedir.

Festival boyunca şehirlerin tarihi mekanları, müzeleri, parkları ve meydanları canlı performanslara, sergilere, atölye çalışmalarına ve söyleşilere ev sahipliği yapar. Bu sayede hem kültürel değerler yeniden keşfedilir hem de sanatçılar ve izleyiciler arasında güçlü bir bağ kurulur. Kültür Yolu Festivali, sadece büyük şehirlerde değil, aynı zamanda Anadolu'nun farklı köşelerindeki kültürel zenginlikleri de ön plana çıkararak Türkiye'nin dört bir yanındaki kültürel çeşitliliği kutlamaktadır.

Kısa sürede önemli bir marka haline gelen Kültür Yolu Festivali, hem yerel halkın kültürel etkinliklere katılımını artırmakta hem de şehirlere olan ilgiyi ve turizmi canlandırmaktadır. Türkiye'nin kültürel kimliğini güçlendiren ve sanatın birleştirici gücünü gözler önüne seren bu festival, her yıl merakla beklenen bir etkinlik olmayı sürdürmektedir.