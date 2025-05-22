Nallıhan Bilal Güngör Fen Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı gerçekleşti. Fuara Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, İlçe Emniyet Müdürü Ayşe Tetik ve İlçe Kaymakamı Semih Doğanoğlu'da katılırken, öğrenciler bilimi hem öğrenirken hem eğlendi. TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda öğretici oyunlarla, lise öğrencileri vakit geçirdi.

"Gençlerimiz her zaman göz bebeğimiz"

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Nallıhan Bilal Güngör Fen Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı; Kaymakamımız Sayın Semih DOĞANOĞLU, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ayşe Tetik, Bilal Güngör Fen Lisesi Müdürümüz Sayın Nursen Selvi, idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve kıymetli öğrencilerimizin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Bilim Fuarı’nın hazırlanmasında emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Gençlerimiz her zaman göz bebeğimizdir. Eğitim hayatları boyunca kendilerine başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Ertunç Güngör Kimdir?

Ertunç Güngör, 1974 yılında Ankara'nın Nallıhan ilçesinde doğmuş bir siyasetçi ve inşaat mühendisidir. İlk ve orta öğrenimini Nallıhan'da, lise eğitimini ise Ankara Mimar Kemal Lisesi'nde tamamlamıştır. 1998 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Girne International American University'den inşaat mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Güngör, 1950'li yıllardan bu yana Türk tiftiği ve yünü yetiştiriciliği ile uluslararası ticaret alanında faaliyet gösteren bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisidir. Aynı zamanda tarım ve çiftçilikle de uğraşmaktadır.

Siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) bünyesinde başlayan Güngör, 14 Mayıs 2023 tarihinde Nallıhan AK Parti İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmiştir. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi tarafından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Nallıhan Belediye Başkanlığı için aday gösterilmiştir . Seçimleri kazanarak Nallıhan Belediye Başkanı olmuştur.