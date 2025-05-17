ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarının yargı süreci tamamlandıktan sonra açıklanacağı duyuruldu.

Hekim Birliği, yaşanan belirsizliğin meslektaşlarını mağdur ettiğine dikkat çekerek, sonuçların gecikmesinin kariyer planları ve gelecekleri üzerinde olumsuz etki yarattığını vurguladı. Birlik, sınav davası sürecinin daha hızlı ve şeffaf bir şekilde sonuçlanması gerektiğini belirtti.

Hekim Birliği'nin yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Geciken adalet, adalet değildir. Her geçen gün, belirsizlik içinde bekleyen meslektaşlarımızın mağduriyetini artırmakta; kariyer planlarını, geleceklerini ve emeklerini belirsizliğe mahkûm etmektedir. Bu süreçte belirsizlik yaşayan tüm meslektaşlarımızın yanındayız."

ÖSYM’nin duyurusunda, sınav sorularına yönelik açılan davaların sonuçları beklenmeden sınav sonuçlarının açıklanmasının mümkün olmadığı ifade edildi. Adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.

DUS ve STS Nedir?

Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diş Hekimliği Sınavı (STS), diş hekimlerinin uzmanlık eğitimine başlamak ve sağlık alanındaki yetkinliklerini artırmak için girilmesi gereken önemli sınavlardır.

DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı)

DUS, diş hekimliği alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen hekimlerin girdiği bir sınavdır. Bu sınav, diş hekimlerine ortodonti, pedodonti, cerrahi gibi alanlarda uzmanlaşma fırsatı sunmaktadır. DUS’u başarıyla geçen hekimler, ilgili uzmanlık dalında eğitim alarak kariyerlerinde bir üst seviyeye geçiş yapma hakkı kazanır.

STS (Sosyal Güvenlik Kurumu Diş Hekimliği Sınavı)

STS, diş hekimlerinin belirli alanlarda uzmanlık sertifikası almalarını sağlayan bir sınavdır. Bu sınav, diş hekimlerinin belirli bir alanda, örneğin ortodonti ya da endodonti gibi alanlarda yetkinliklerini resmi olarak belgelendirmelerine imkan tanır. Ayrıca, diş hekimlerinin sağlık sigortası kapsamında daha geniş bir çalışma alanına sahip olmalarına olanak verir.