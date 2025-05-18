33 Yıl Önce Dünya Tıbbında İlk Yaşandı
33 Yıl Önce Dünya Tıbbında İlk Yaşandı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "102 bin 460 metrekare kapalı alanı, 88 polikliniği ve özellikli hizmetleri ile 65 bin metrekare arsa alanı üzerine inşa edilen 705 yataklı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul'daki sağlık hizmeti sunumuna değer katacak. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı." ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi