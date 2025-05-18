Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "102 bin 460 metrekare kapalı alanı, 88 polikliniği ve özellikli hizmetleri ile 65 bin metrekare arsa alanı üzerine inşa edilen 705 yataklı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul'daki sağlık hizmeti sunumuna değer katacak. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı." ifadelerine yer verildi.

Sağlık sistemimizin yeni incisi İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbullu vatandaşlarımızın sağlığı için hizmet verecek.



Güçlü teknolojik altyapısı, modern poliklinikleri ve özellikli hizmetleri ile İstanbul’daki sağlık hizmeti sunumuna… pic.twitter.com/D1wzmFGWQR — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) May 17, 2025