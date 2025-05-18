Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verildi:

"Şehrimize daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için araç filomuzu güçlendiriyoruz. Belediyemiz bünyesine kazandırdığımız yaklaşık 207 milyon lira değerindeki 51 adet kamyon, iş makinesi ve hizmet araçlarımızın bir kısmı Kongre Müzesi bahçesi yanında hemşehrilerimizin beğenisine sunuldu. Tanıtım programında konuşan Başkanımız Dr. Adem Uzun, yeni araçlarımızın hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ederek "Şehrimizin dört bir yanında temizlikten ulaşıma, altyapıdan çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda artık daha güçlü bir şekilde sahada olacağız." dedi. Dualarla hizmete alınan araçların tanıtım etkinliğine hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösterdi."

Şehrimize daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için araç filomuzu güçlendiriyoruz. 🚛🚜🚐



Belediyemiz bünyesine kazandırdığımız yaklaşık 207 milyon lira değerindeki 51 adet kamyon, iş makinesi ve hizmet araçlarımızın bir kısmı Kongre Müzesi bahçesi yanında… pic.twitter.com/WRJ6A8mCIi — Sivas Belediyesi (@sivasbeltr) May 17, 2025