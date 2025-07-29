Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen İsmail Güneş Basın Ödülleri Töreni, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Törene Sivas Valisi Sn. Yılmaz Şimşek, Sivas Milletvekili Rukiye Toy, BBP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Basın İlan Kurumu Malatya Bölge Müdürü Haşim Poyraz, BBP İl Başkanı Ahmet Polat, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, il protokolü, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Programda, merhum gazeteci İsmail Güneş’in anısı yaşatılırken, başarılı gazetecilere çeşitli kategorilerde ödüller takdim edildi. Basın camiasının birlik ve beraberlik mesajı verdiği törende, mesleki dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Törende konuşan protokol üyeleri, gazeteciliğin toplumun doğru bilgilendirilmesindeki rolüne dikkat çekerken, basın mensuplarının zor şartlarda yürüttükleri görevlerin takdire şayan olduğunu ifade etti.

Etkinlik, ödül alan gazetecilere plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.