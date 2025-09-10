Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenci taşıyan servis sürücüleri bilgilendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı eğitim kapsamında öğrencileri köylerden taşıyacak servis sürücülerine yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.

Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Taşımalı eğitimde servislerle koordinasyonun çok önemli olduğunu vurgulayan Karacalar, 'Velilerin bizlere emaneti öğrencilerimizin ve servis sürücülerinin güvenliği her şeyden önemlidir.' dedi.

Karacalar, her türlü aksaklığa karşı jandarma ve emniyet personellerinin yardıma hazır olduklarını ifade ederek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Uysal ise slayt eşliğinde, araçlarda bulunması gereken evrak ve güvenlik ekipmanları hakkında bilgi verdi.

Jandarma ve emniyet görevlileri de trafik kuralları, güvenli sürüş teknikleri ve yasal prosedürler hakkında sürücüleri bilgilendirdi.