Güler, son günlerde ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı:

“Son haftalarda özellikle Uşak, Bilecik, Karabük, Bursa ve daha önce İzmir Seferihisar merkezli orman yangınları çıktı. Bazıları çevresel nedenlerle, bazıları ise insan eliyle çıkıyor.”

Bursa’daki yangında FETÖ bağlantısı olduğu yönündeki haberlere dikkat çeken Güler, çok çarpıcı bir iddiayı kamuoyuyla paylaştı:

“Bursa’da FETÖ’den ihraç edilmiş bir askerin, elinde benzin bidonuyla ve bir araçla yakalandığına dair haberleri okuduk. Bu çok ciddi bir iddia. Arkası ve önü çok iyi araştırılacaktır.”

“Sabotajın Cezası Müebbet Hapse Kadar Gider”

Güler, sabotaj ya da kasıtlı orman yakmanın Türk Ceza Kanunu’nda çok ağır cezalarla karşılık bulduğunu hatırlattı:

“Orman yangınına kasten neden olanlara yönelik müebbet hapse kadar varan cezalar var. Başsavcılığımız kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Sorumlular cezalarını alacaktır.”

“Bir Ağacımız Göz Bebeğimizdir”

Abdullah Güler, doğaya verilen zararın insanlık suçu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Ormanı yakan, insanlığı yakmış gibidir. Bizim bir ağacımız bile göz bebeğimizdir. Bu yangınlar sadece çevre felaketi değil, aynı zamanda milli bir güvenlik sorunudur. Gereken güvenlik önlemleri alınacak, gereken ceza da uygulanacaktır.”

Güler, Bursa başta olmak üzere yangından etkilenen tüm şehirler için “geçmiş olsun” dileklerini ileterek, “Rabbim daha büyük felaketlerden milletimizi korusun” ifadelerini kullandı.

TBMM’de Terörsüz Türkiye Komisyonu Kuruldu: “Temsil Oranı Yüzde 95”

Toplantıda ikinci başlık ise, terörle mücadelede yeni bir süreç olan “Terörsüz Türkiye Komisyonu” oldu. Güler, komisyonun yapısı ve amacıyla ilgili detaylı bilgi verdi:

“47 yıldır ülkemizin başına bela olan terörün son bulması için çok kıymetli bir süreçten geçiyoruz. TBMM Başkanımızın riyasetinde kurulan bu komisyon, silah bırakma sürecini izleyecek ve toplumsal barışa katkı sunacak.”

Komisyonun Yapısı:

AK Parti: 21 üye

CHP: 10 üye

DEM Parti ve MHP: 4’er üye

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi: 3’er üye

Grubu olmayan partiler: 1’er üye

“Bu komisyon Meclis’in %95’lik temsil oranına karşılık geliyor. Siyasi partiler, silah bırakan örgüt mensupları, suça karışmamış olanlar, mağdur aileler ve kaçırılan çocuklar gibi birçok başlık altında fikirlerini ortaya koyacak.”

PKK’nın Silah Bırakma Süreci de İzlenecek

Güler, PKK’nın 27 Şubat’ta başlayan ve Temmuz başında Süleymaniye’de ilan edilen silah bırakma sürecinin de bu komisyon tarafından takip edildiğini belirtti:

“MİT Başkanlığımız ve TSK bu süreci teknik olarak izliyor. Komisyon da hem izleme hem öneri üretme görevini üstlenecek.”

Komisyonun gerekirse idari ve yasal düzenleme önerileri hazırlayarak TBMM Başkanlığı’na sunacağı da ifade edildi.

“Gerçek Müzakere Ortamı Sağlanacak”

Abdullah Güler, bu süreçte siyasi partiler arasındaki diyaloğun önemine de dikkat çekti:

“Tüm siyasi partilerin katkısıyla bu süreci gerçek bir müzakere ortamında yürüteceğiz. Fikirler, öneriler konuşulacak. Kalıcı barış ve iç güvenliğin sağlanması için birlikte kararlar alacağız.”