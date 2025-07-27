Arazi toplulaştırma çalışmaları sırasında kontrolden çıkan greyderin neden olduğu kazada bir kadın hayatını kaybetti, bir kadın ağır yaralandı.

Sivas’ın Zara ilçesinde meydana gelen feci kazada, arazi toplulaştırma sırasında park edilen greyderin el freni çekilmediği için harekete geçmesi sonucu bir otomobil uçuruma sürüklendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Zara ilçesine bağlı Canova köyünde, Kızılçan Gölü çevresinde gerçekleşti. Bölgede çalışan greyder operatörü V.D. (54), öğle yemeği molası için aracı park etti ancak el frenini çekmeyi unuttu. Kontrolden çıkan greyder, göl manzarasını izlemeye gelen iki kadının bulunduğu otomobile çarparak aracı önüne kattı ve birlikte yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma, AFAD ve itfaiye sevk edildi. Otomobilde bulunan kadınlardan F.Ş.K. ağır yaralı olarak araçtan çıkarılıp Zara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen diğer kadın ise olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.