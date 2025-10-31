Siirt'in Kurtalan ilçesinde Onur Arı, tabancayla ateş ederek eşi Mine Arı ile amcası Özgür Arı'yı öldürdü, annesi, diğer amcası ve yengesini de yaraladı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Onur Arı, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Mine Arı, annesi Mualla Arı, amcaları Özgür ve Fikret Arı ile yengesi Nurşen Arı'ya tabancayla ateş etti. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde Mine ve Özgür Arı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Onur Arı polis tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan Mualla Arı'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.