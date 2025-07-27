Türkiye genelinde 26 Temmuz’da 84 farklı noktada eş zamanlı orman yangını meydana geldi. Aşırı sıcak hava, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle birçok ilde çıkan yangınlara Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda hızla müdahale edildi. Yapılan yoğun çalışmalarla yangınların büyük bir bölümü aynı gün içerisinde kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde ise soğutma çalışmaları başlatıldı.

Tüm Kurumlar Seferber Oldu

Yangınlarla mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere İçişleri, Milli Savunma, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekipler aktif görev aldı. Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma, emniyet, 112 Acil Sağlık ve yerel yönetim ekipleri koordineli şekilde yangın bölgelerine sevk edildi. Tahliye, sağlık müdahalesi, yol açma ve lojistik destek gibi tüm çalışmalar eş zamanlı olarak yürütüldü.

Yapay Zeka Destekli Müdahale

Erken müdahale için yapay zeka destekli tespit sistemleri, İHA'lar, geniş hava filosu ve bilinçlendirme çalışmaları sayesinde etkin bir mücadele yürütüldü. 25 bin uzman personel, 132 bin gönüllü, 132 hava aracı, 5 bin 359 kara aracı ve 14 İHA ile yangınlara müdahale edildi. Türkiye, yangınla mücadele kapasitesi açısından Avrupa’da birinci, dünyada ikinci sırada yer aldı. Yangın tespit süresi yapay zekâ destekli gözetleme kuleleri sayesinde ortalama 2 dakikaya kadar indirildi.

İklim Değişikliği Mücadeleyi Zorlaştırıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliğine bağlı artan sıcaklıklar, düşük nem ve kuvvetli rüzgar gibi çevresel etkenlerin yangınlarla mücadeleyi zorlaştırdığını vurguladı. Yunanistan ve Fransa’da yaşanan büyük yangınlar da bu durumun küresel bir sorun olduğuna işaret ediyor. Türkiye, zorlu coğrafi şartlara ve çoklu yangın senaryolarına rağmen devlet-millet iş birliğiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.