Youtube'da yayınlanmaya başlayan ve büyük başarı yakalayan Konuşanlar programı, Acun Ilıcalı'nın teklif götürmesiyle birlikte Exxen'e geçmişti. Ilıcalı'nın platformundan ayrılan Hasancan Kaya'nın hangi platform ile devam edeceği merak konusu oldu.

Konuşanlar programıyla büyük ilgi gören Hasan Can Kaya, kısa süre önce Exxen platformundan ayrıldığını duyurmuştu. Şu sıralar tatilini Çeşme’de geçiren başarılı komedyene birçok dijital platformdan teklif geliyor.

Kaya'nın Prime Video, Netflix, Disney Plus, Max ve Gain gibi dijital platformlardan hangisiyle anlaşacağı merakla bekleniyor.