Afra Saraçoğlu’nun başrolünü üstlendiği Pera: Gör Beni dizisi, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. OGM Pictures imzalı 8 bölümlük dizinin merakla beklenen ilk afişi paylaşıldı.

Senaryosunu Başar Başaran’ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş oturuyor. İstanbul ve Çanakkale’de çekimleri gerçekleştirilen yapım, sosyal medya fenomeni Pera’nın hayatını ve bu dünyanın perde arkasını ekranlara taşıyacak.

PERA’NIN HAYATINA MERCEK TUTACAK

Dizide Afra Saraçoğlu, her sözü ve attığı her adımla gündem olmayı başaran influencer Pera karakterini canlandırıyor.

Lüks, estetik ve göz kamaştırıcı yaşam tarzıyla sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Pera’nın hayatı, yaşanan beklenmedik bir olayla tamamen değişiyor.

Dizinin ilk afişinde de sürekli başkalarının bakışları altında yaşayan Pera’nın hayatına vurgu yapılırken, yapımın sosyal medya dünyasının görünmeyen yüzünü ele alacağı belirtiliyor.

“MODERN TRUMAN ŞOV” OLARAK DİKKAT ÇEKİYOR

Pera: Gör Beni, sosyal medya çağında sürekli göz önünde yaşayan bir influencer’ın hayatını merkeze almasıyla modern bir Truman Şov hikâyesi olarak öne çıkıyor.

Pera’nın kusursuz görünen dünyasının arkasında sakladığı gerçekler, yaşanan tek bir gecenin ardından gün yüzüne çıkmaya başlayacak.

AFRA SARAÇOĞLU’NA GÜÇLÜ KADRO EŞLİK EDİYOR

Dizide Afra Saraçoğlu’na Furkan Andıç, Ulvi Kahyaoğlu, Nil Sude Albayrak, Yetkin Dikinciler, Emin Gürsoy, Tülay Günal, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Bulum, Abdurrahman Yunusoğlu ve Ali Yoğurtçuoğlu eşlik ediyor.

PERA: GÖR BENİ DİZİSİNİN KONUSU

Dizinin merkezindeki Pera, sosyal medyada lüks ve etkileyici yaşam tarzıyla büyük bir kitleye hitap eden bir influencer’dır. Her hareketi takip edilen ve sürekli gündemde kalmayı başaran Pera’nın hayatında dışarıdan görünen ihtişamın ardında birçok sır bulunur.

Bir gecede yaşanan olaylar, Pera’nın kurduğu kusursuz dünyayı yerle bir eder. Bu olayın ardından karakterin hem kendi hayatıyla hem de sakladığı gerçeklerle yüzleşmesiyle hikâye farklı bir boyut kazanır.