Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin eğitim hizmetleri ihracatı da 2012 yılına kıyasla 15 kat artarak 2 milyar 865 milyon dolara yükseldi.

Uluslararası Öğrenci Sayısında Rekor Artış

Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenci sayısı 2024-2025 öğretim yılında 337 bin 119 kişiye ulaştı. Bu sayı 2002 yılında yalnızca 5 bin düzeyindeydi. Ayrıca, 2012'de 154 farklı ülkeden öğrenci Türkiye'ye gelirken, bu sayı 2024 itibarıyla 180 ülkeye çıktı.

'Study in Türkiye' Markasıyla 5 Ülkede Tanıtım

Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle 2024 yılında Kazakistan, ABD, Fransa, Irak ve Almanya'da “Study in Türkiye” markası altında 5 milli katılım fuarı düzenlendi. Ayrıca eğitim sektöründe faaliyet gösteren 7 Türk markası, TURQUALITY programı kapsamında desteklendi.

Bakanlık Destekleri Eğitim Sektörünü Büyütüyor

Açıklamada, 2012 yılından bu yana verilen desteklerle:

Yurt dışı reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,

Uluslararası fuar ve heyet katılımları,

Belgelendirme, marka tescil, acente desteği,

Kira, istihdam, uluslararası sıralama ve üyelikler gibi kalemlerin desteklendiği belirtildi.

Türkiye İlk 10 Ülke Arasında

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütülen politikalar sayesinde Türkiye, dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ilk 10 ülke arasında yer aldı. Uluslararası öğrenci hareketliliğinden Türkiye’nin aldığı pay %2,9’dan %3,5’e yükseldi.

2025’te Destekler Sürecek

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında da toplantı ve çalıştaylarla sektör paydaşlarıyla iş birliğini sürdüreceklerini, destek mekanizmalarının etkin şekilde kullanılmaya devam edeceğini vurguladı.