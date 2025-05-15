Ankara’nın Çubuk ilçesinde, Türk Kızılay Çubuk Şubesi ile Çubuk Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü kurban bağışı kampanyası resmen başladı. Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı amaçlayan kampanya, Atatürk Parkı’na kurulan bağış çadırında düzenlenen programla kamuoyuna duyuruldu.

Kurban Bağışları Güvenle İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırılacak

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Türk Kızılay Çubuk Şubesi Başkanı Nurullah Babacan’ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, işbirliği protokolü imzalandı. Başkan Demirbaş, kurban ibadetinin yardımlaşma ve dayanışmanın güçlü bir simgesi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Türk Kızılay ile birlikte başlattığımız bu anlamlı kampanya sayesinde, hayırsever vatandaşlarımızın kurban bağışlarını güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçlıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu hayır çalışmasına destek olmaya davet ediyorum.”

Kızılay’dan Belediye’ye Teşekkür

Türk Kızılay Çubuk Şubesi Başkanı Nurullah Babacan ise kampanyaya sağladıkları katkılardan dolayı Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.