Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler’de düzenlenen ‘TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelesinde kararlı duruşuna vurgu yaparak, “Cumhur İttifakı bitmesin diye terör hiç bitmesin diyenler var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük ve kudretli bir devlettir. Hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOBB’a övgü: “23 yılda ne yaptıysak birlikte yaptık”

TOBB camiasının Türkiye’nin ekonomik dönüşümünde önemli bir rol oynadığını ifade eden Erdoğan, 2002 sonrası siyasi istikrarın özel sektörün dinamizmiyle birleştiğini söyledi. Türkiye’nin ihracat rakamlarını 36 milyar dolardan 265 milyar dolara çıkardıklarını belirten Erdoğan, turizmde de 61 milyon ziyaretçiye ulaşıldığını ifade etti. Erdoğan, “TOBB ile birlikte iş dünyamızı dünya pazarlarına açtık” dedi.

TOGG’un başarısı vurgulandı: “Yüzde 30 pazar payı ile lider konumda”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un yurt içindeki başarısına dikkat çekti. TOGG’un yüzde 30 pazar payı ile lider konumda olduğunu belirten Erdoğan, yeni sedan modelin üretildiğini ve 2026 itibarıyla ihracata başlanacağını açıkladı.

Savunma sanayiinde dünya çapında başarı: “İHA, SİHA teknolojisinde öncüyüz”

Türkiye’nin savunma sanayii alanında önemli bir konuma ulaştığını belirten Erdoğan, özellikle İHA ve SİHA teknolojilerinde dünyada ilk üçte yer alındığını ifade etti. Hürjet projesine de değinen Erdoğan, Airbus ve TUSAŞ’ın iş birliğiyle İspanya Hava Kuvvetleri envanterine gireceğini söyledi.

Deprem konutlarında hedef: “Yıl sonuna kadar 453 bin konut teslim edilecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan konut projelerinde yıl sonuna kadar 453 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Erdoğan, “Depremzede kardeşlerimiz huzurlu ve güvenli evlerine kavuşmadan rahat etmeyeceğiz” dedi.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı: “Beslenme alanlarını kuruttuk”

PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına değinen Erdoğan, Türkiye’nin 41 yıldır terörle mücadele ettiğini, bu süreçte 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini ifade etti. Erdoğan, “Terör sadece terör olarak kalmadı, bir sektör haline geldi. Ancak biz örgütün beslenme kaynaklarını kuruttuk” diye konuştu.

Cumhur İttifakı vurgusu: “Devletimizin temel ilkelerinden asla taviz vermeyiz”

Erdoğan, devletin birlik, bütünlük, resmi dil ve bayrak gibi temel ilkelerinden asla taviz verilmeyeceğini belirtti. Terörsüz Türkiye vizyonunun hem halk hem de ekonomi açısından büyük faydalar getireceğini vurgulayan Erdoğan, “Türkiye artık yeni bir ligde top koşturmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.