Konu ile alakalı Kızılcahamam Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kızılcahamam Belediyespor’umuz Süper Amatör Lig yolunda kritik bir virajda! Playoff’larda son iki maça girdik ve ilk adımımız saat 16.00’da Yenimahalle Hasan Doğan Stadı’nda Tigemspor’a karşı! Taraftar otobüsümüz saat 12.30’da Belediye önünden kalkacak. Şampiyonluk inancıyla, coşkumuzla ve birlik içinde gençlerimizin yanında olalım! Haydi Kızılcahamam, bu büyük mücadelede takımımıza güç verelim!"

💚🤍 Kızılcahamam Belediyespor’umuz Süper Amatör Lig yolunda kritik bir virajda!



🏆 Playoff’larda son iki maça girdik ve ilk adımımız yarın saat 16.00’da Yenimahalle Hasan Doğan Stadı’nda Tigemspor’a karşı!



🚍 Taraftar otobüsümüz saat 12.30’da Belediye önünden kalkacak.



⚡️… pic.twitter.com/YeNdYiQ4NN — Kızılcahamam Belediyesi 🇹🇷 (@kizilcahamambel) May 17, 2025